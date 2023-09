Difesa: Crosetto incontra rappresentanza Opera nazionale assistenza orfani militari Carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’Onaomac" - ha aggiunto il ministro rivolgendosi al presidente dell’Opera, generale di corpo d’armata Ugo Zottin – "sono rappresentati gli alti valori che l'Arma dei Carabinieri dedica quotidianamente ai figli dei propri colleghi meno fortunati". Domani in Piazza San Pietro alle ore 11:30 ci sarà l'udienza con il Papa in occasione dell'80mo anniversario del sacrificio del vice brigadiere, Medaglia d'Oro al valor militare, Salvo D'acquisto. (Com)