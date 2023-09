Rifiuti: M5s incontra Rete tutela Roma Sud per iniziative contro l'inceneritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio una delegazione M5s composta da Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera, Alfonso Colucci, capogruppo della Commissione Affari Costituzionali, Ilaria Fontana, capogruppo della Commissione Ambiente e Adriano Zuccalà, capogruppo alla Regione Lazio, ha incontrato i comitati della Rete Tutela di Roma Sud per coordinare iniziative contro la realizzazione di un inceneritore presso il IX municipio di Roma in zona Santa Palomba. Al centro dell'incontro l'opposizione alla maxi opera che il Comune vorrebbe realizzare a spese dei cittadini e della loro salute. Così gli esponenti M5s in una nota. (Com)