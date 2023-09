© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali interventi previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'incontro "La nuova lingua del prêt-à-porter: multiculturalità, inclusione sociale e sostenibilità ambientale". L'evento è stato organizzato da Roberta Osculati, Vicepresidente del Consiglio comunale. Durante l'incontro, al quale partecipa anche la Camera della Moda Italiana, si terrà una sfilata di moda multiculturale, inclusiva e sostenibile.Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Milano (ore 10)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, visita la RSA Carletto Concina di Confienza in provincia di Pavia.RSA Concina, via Vespolate, 14 Pavia (ore 16)L'assessore alla Casa e Housing sociale della Regione Lombardia, Paolo Franco, prende parte all'inaugurazione della nuova Ciclovia del Romanico ad Almenno San Bartolomeo. L'inaugurazione si tiene presso il nuovo tratto ciclo-pedonale nell'Agro del Romanico.Parcheggio Tempio San Tomè, Almenno San Salvatore, Bergamo (ore 16)VARIEL'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiede in Duomo i Vesperi e il Rito della "Nivola", aprendo le celebrazioni per il Triduo del Santo Chiodo.Duomo, Milano (ore 15)Si riunisce l'assemblea dei giovani della Lega.Via Convento, Pontida (ore 16)(Rem)