Usa-Ucraina: Biden incontrerà Zelensky alla Casa Bianca giovedì prossimo

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà alla Casa Bianca l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, giovedì prossimo, al suo ritorno da New York, dopo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il terzo incontro tra i due leader si svolgerà in un momento critico: la controffensiva ucraina contro le forze russe sta continuando a fare progressi, mentre il Cremlino sta chiedendo aiuto a Paesi come la Corea del Nord”, ha detto. (Was)