Onu: Casa Bianca, Biden incontrerà Lula e Netanyahu mercoledì prossimo a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha in programma colloqui bilaterali con l’omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, mercoledì prossimo, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “All’incontro con Lula parteciperanno anche i leader sindacali dei due Paesi, e sarà una occasione per ribadire il ruolo cruciale giocato dai lavoratori in ogni società democratica; il colloquio con il premier Netanyahu, invece, sarà una occasione per ribadire la partnership strategica tra i due Paesi, oltre a discutere le iniziative congiunte per il contrasto alle attività destabilizzanti dell’Iran e per promuovere una maggiore integrazione in Medio Oriente”, ha detto. (Was)