© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero augurare Shanà tovà (Buon anno) a tutta la Comunità di Roma e del Lazio che questa sera inizierà i festeggiamenti per il Capodanno ebraico. Vi auguro un anno nuovo ricco di gioia e serenità per tutti, compresa la nostra regione e la nostra Nazione. Così, sui social, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Com)