Ue-Celac: ministra spagnola Calvino, consenso generalizzato per avanzare su agenda comune

- L'incontro di oggi a Santiago de Compostela tra l'Ue e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) ha mostrato un consenso generalizzato per avanzare verso un'agenda comune per rafforzare il multilateralismo e un quadro globale basato sul dialogo. Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola uscente, Nadia Calvino, nel corso di una conferenza stampa a margine dei lavori, sottolineando l'importante "allineamento" su importanti questioni come la transizione verde e digitale e lo sviluppo umano. "Oggi abbiamo gettato le basi di una piccola cappella che si trasformerà in una cattedrale", ha sottolineato la ministra spagnola. (segue) (Spm)