Ue-Celac: ministra spagnola Calvino, consenso generalizzato per avanzare su agenda comune (2)

- A questo proposito, Calvino ha ricordato i 45 miliardi di euro di investimenti (in particolare in progetti focalizzati su energie rinnovabili, biodivesità, digitalizzazione e mobilità sostenibile) che l'Ue si è impegnata a mobilitare nei prossimi anni nell'ambito dell'iniziativa Global Gateway. A Santiago erano presenti in totale 60 ministri, i cui Paesi rappresentano complessivamente oltre il 14 per cento della popolazione mondiale e il 21 per cento del Pil globale. Calvino ha sottolineato che è la prima volta che si tiene una riunione dei ministri delle Finanze europei con i loro omologhi dell'America Latina e dei Caraibi, oltre alle principali istituzioni finanziarie multilaterali presenti nella regione. "Oggi più che mai l'America Latina ed i Caraibi sono partner strategici dell'Ue", ha concluso la ministra spagnola. (Spm)