Sanità: all'ospedale San Carlo di Roma la quarta edizione del corso di ecocardiografia transesofagea 3D

- La migrazione sanitaria, secondo l'ultimo rapporto della Corte dei conti, pesa notevolmente sulle casse pubbliche. Basti pensare che dal 2012 al 2021 la mobilità sanitaria interregionale è costata alla Regione Lazio 2,15 miliardi di euro. Per invertire questa tendenza, uno degli strumenti fondamentali, è dotarsi di tecnologie d'avanguardia e specialisti della formazione sul territorio. È quanto sta avvenendo all’ospedale San Carlo de Nancy di Roma. "Questa è la quarta edizione di questo corso avanzato di ecocardiografia transesofagea 3D e si tiene presso l’ospedale San Carlo di Nancy, che da poco ha accreditato con il sistema sanitario nazionale la sua cardiochirurgia", spiega il professore Giuseppe Speziale, coordinatore della cardiochirurgia di Gvm Care and Research. "Questo - prosegue - è un reparto molto avanzato sia tecnicamente che tecnologicamente, che ha permesso proprio di lavorare su pazienti molto complessi e difficili, su tutte le patologie cardiache, con dei risultati eccellenti. E la formazione è proprio la chiave di tutto questo perché senza non potremmo avere risultati come quelli che abbiamo registrato qui a Roma". Il corso è patrocinato dalla Mitral Academy. "Mitral Academy - aggunge Speziale - è un’associazione di appassionati di valvola mitralica, in tutto il mondo. E investe da sempre in formazione, attraverso eventi, congressi, meeting, corsi, questa volta lo facciamo presso l’ospedale San Carlo di Nancy dove la cardiochirurgia nasce proprio con questo spirito perché la maggior parte delle patologie cardiache vengono trattate con tecnica senza bisturi, quindi transcatetere o con chirurgia meno invasiva". (segue) (Rer)