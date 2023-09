Sanità: all'ospedale San Carlo di Roma la quarta edizione del corso di ecocardiografia transesofagea 3D (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente l’ecocardiografia tridimensionale "riveste un ruolo cardine. Sia in cardiochirurgia che nell’interventistica strutturale in quanto permette di effettuare un’analisi dei dataset tridimensionali e vedere realmente il cuore come è composto e formato ed è quella che noi definiamo anatomia in movimento", fa sapere il dottor Corrado Fiore, responsabile scientifico del corso e cardiologo di Gvm Care & Research. "Tramite i software eco 3D - aggiunge - siamo in grado, ad esempio, di ricostruire le proiezioni della valvola mitralica, avere un dataset valvolare e su questa immagine poi dare al cardiochirurgo tutta una serie di informazioni che saranno utili durante l’intervento e prima dell’intervento per pianificare la riparazione della valvola stessa. In interventistica strutturale il ruolo è doppio dell’ecocardiografia 3D in quanto permette uno screening prima del paziente per capire che approccio utilizzare e poi durante l’intraoperatorio è una vera e propria guida che guida il cardiologo interventista, il cardiochirurgo interventista, nell’esecuzione di interventi quali le mitraclip, quali le triclip, quali la chiusura dell’auricola. La formazione - conclude Fiore - in questo ambito è fondamentale affinché vengano raggiunti gli standard di livello. Il corso di oggi è volto proprio a questo: cioè con un approccio teorico pratico i vari discenti sono tenuti a ricostruire il dataset tridimensionale, a effettuare un’analisi qualitativa e quantitativa post-processing che poi è alla base di una education di un certo livello e quindi consenta di tirar fuori i dataset tridimensionali migliori per poi pianificare l’intervento. (Rer)