Caivano: Manfredi, accompagnare attività repressione a investimenti su periferie

- Non solo repressione. Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presente alla lunga riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, “l’attività repressiva che è fondamentale sul territorio” deve essere “accompagnata dagli investimenti sulle periferie, da un’attività di sviluppo e di riqualificazione urbana, nonché di restituzione della dignità alle persone sia dal punto di vista abitativo che della qualità dell’ambiente urbano”. (Ren)