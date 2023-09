Caivano: Manfredi, controllo e qualità investimenti per contrasto criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata “ci vuole impegno di controllo e qualità dell’investimento e coinvolgimento delle persone per far sì che lo Stato conquisti sempre più territori e gli spazi gestiti dalla criminalità sempre più ridotti”. E’ quanto ha sottolineato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della conferenza stampa seguita al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui ha presenziato anche il ministero dell’Interno Matteo Piantedosi. “Abbiamo esempi importanti di conquista da parte dello Stato come la Sanità, i Quartieri, Scampia. Questi esempi dimostrano che si può fare, che lo dobbiamo fare e noi faremo la nostra parte”, ha concluso Manfredi. (Ren)