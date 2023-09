Onu: Casa Bianca, Biden incontrerà i leader centrasiatici a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà un colloquio bilaterale con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si svolgerà a New York la prossima settimana. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “In aggiunta, il presidente incontrerà gli omologhi di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, con cui parlerà di sicurezza regionale, cooperazione commerciale e contrasto al cambiamento climatico”, ha detto. (Was)