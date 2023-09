Napoli: Piantedosi incontra la mamma di Giovanbattista Cutolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato Daniela Di Maggio, la mamma del giovane musicista Giovanbattista Cutolo ucciso in piazza Municipio durante una lite per uno scooter parcheggiato male. L’incontro è avvenuto al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Napoli. Daniela Di Maggio ha insistito rappresentando al ministro la necessità, a suo dire, di rendere più stringenti le norme sui minori che commettono un omicidio, prevedendo il processo per direttissima in caso di episodi acclarati e la pena dell’ergastolo. Lunedì prossimo la donna incontrerà anche il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. (Ren)