Migranti: Meloni, pressione che Italia sta subendo è insostenibile

- La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno “è insostenibile, figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme problemi che già avevano i Paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Shael”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. “Un quadro difficilissimo tra colpi di stato, calamità naturali, guerra del grano, jihadismo che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria nazione per cercare un futuro migliore in Europa”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “L'Europa e l’Italia non possono accogliere questa massa enorme di persone, quando il flusso della migrazione viene gestito da trafficanti senza scrupoli e si muove su rotte illegali”. (Rin)