Roma: Pd Campidoglio, situazione biglietti colosseo vergognosa, ministro chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sosteniamo pianamente l'intervento dell'assessore Onorato sull'illecita vendita online dei biglietti del Colosseo. Una grave speculazione che sta danneggiando l'immagine di Roma e di uno dei monumenti più famosi e più belli del mondo. Lo dichiarano i consiglieri del Gruppo del Partito Democratico in Campidoglio. "Chiediamo l'intervento del Ministro Sangiuliano e della Direttrice del Parco Archeologico Russo per risolvere nell'immediato e in modo efficace un reale e grave problema da affrontare in tempi brevi", conclude. (Com)