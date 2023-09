Imprese: Tajani presiede riunione su strategia integrata per rafforzare export e internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha presieduto ieri alla Farnesina, alla presenza dei vertici di Sace, Simest, Ice, CdP, una nuova riunione di sistema sulla Diplomazia della crescita per aggiornare la strategia di promozione dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese alla luce dell’attuale congiuntura internazionale e dei dati più recenti. Lo ha riferito la Farnesina in una nota. Al centro della riunione, la valutazione delle aree di crescita potenziale verso le quali lanciare una “offensiva dell’export” e dei Paesi nei quali salvaguardare e potenziare le già ragguardevoli quote di mercato delle nostre aziende. (segue) (Com)