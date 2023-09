Imprese: Tajani presiede riunione su strategia integrata per rafforzare export e internazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’export è un motore fondamentale per la crescita economica del Paese. Più export vuol dire più lavoro e più sviluppo per i territori. Per queste ragioni il governo è mobilitato a sostenere con forza le nostre imprese esportatrici nella ricerca delle migliori opportunità di investimento sui mercati esteri nel quadro di una precisa visione strategica. L’importanza dell’export come leva di sviluppo per la nostra economia è confermata anche dai dati del commercio estero dell’Italia relativi alla prima metà dell’anno”, ha affermato Tajani. “Nei primi sei mesi del 2023, l’Italia ha esportato beni per 319 miliardi di euro (+4,1 per cento rispetto al primo semestre 2022) a fronte di una flessione delle importazioni del 3,7 per cento, con una crescita dell’export più sostenuta verso i mercati extra Ue (+6,9 per cento) rispetto ai mercati Ue (+1,8 per cento). (segue) (Com)