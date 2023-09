Imprese: Tajani presiede riunione su strategia integrata per rafforzare export e internazionalizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In queste circostanze vogliamo adattare alle nuove sfide l’azione del Sistema Italia a sostegno delle esportazioni e dell’internazionalizzazione. In particolare, dobbiamo rafforzare la nostra azione sul potenziale di sviluppo dei mercati africani e dell’area del Mediterraneo allargato, asiatici, latinoamericani”, ha proseguito Tajani. “La nostra strategia per la Diplomazia della crescita deve attribuire grande importanza al continente africano, in piena sintonia con lo spirito del Piano Mattei che questo governo vuole portare avanti”, ha affermato il ministro Tajani, ricordando come i dati delle esportazioni italiane verso l’Africa siano incoraggianti, pari a 6,3 miliardi di euro (+2,6 per cento rispetto al 2021) grazie a macchinari, prodotti chimici e petroliferi raffinati. Superiore ai 6 miliardi di euro è anche lo stock di investimenti italiani nel continente. (segue) (Com)