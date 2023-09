Imprese: Tajani presiede riunione su strategia integrata per rafforzare export e internazionalizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova strategia che si intende affinare con il contributo di tutti gli attori coinvolti, istituzioni, associazioni di categoria, aziende operanti sul campo, accademia, beneficerà di un rinnovato impegno governativo teso a favorire una più ampia conoscenza delle eccellenze italiane al di fuori dei confini nazionali con la organizzazione di missioni istituzionali con focus economico. Si intendono organizzare, fra l’altro, incontri imprenditoriali (business forum) nelle aree di maggiore interesse strategico per i nostri comparti, come anche in città italiane al centro di importanti distretti produttivi da valorizzare di volta in volta in base alle caratteristiche e opportunità di maggiore collaborazione con i nostri partner per favorire le nostre industrie, incluse quelle operanti nel campo dell’economia “verde”. (segue) (Com)