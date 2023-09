Imprese: Tajani presiede riunione su strategia integrata per rafforzare export e internazionalizzazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Tajani al riguardo ha rimarcato il valore del lavoro di squadra frutto della messa a fattore comune di risorse e iniziative di tutti gli attori dell’export che, con il coordinamento della Farnesina, sostengono con flessibilità e dinamismo le imprese esportatrici, anche in situazioni di particolare difficoltà. Come nel caso del pacchetto di misure di finanzia agevolata che, d’intesa con Simest, il ministero degli Esteri ha messo a punto per compensare i danni subiti e favorire la ripresa delle attività verso l’estero nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. Al riguardo, il Ministro Tajani ha colto l’occasione per fare il punto sullo stato delle erogazioni dei ristori dei quali a oggi hanno beneficiato 36 aziende localizzate in maggioranza (75 per cento) nel ravennate e per il 20 per cento nel forlivese. (segue) (Com)