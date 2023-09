Usa: Biden su sciopero auto, profitti record delle aziende non condivisi equamente con i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi case automobilistiche statunitensi, grazie alle competenze e al sacrificio dei propri dipendenti, hanno registrato profitti record negli ultimi anni, che non sono stati condivisi in maniera equa con i lavoratori. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “L’accordo sul nuovo contratto di lavoro deve portare ad un nuovo futuro per il settore”, ha detto, sottolineando l’importanza del ruolo giocato dai sindacati per la prosperità economica del Paese e dei cittadini. (Was)