Libia: società turca Arsel nega responsabilità su crollo dighe Derna

- L’impresa turca Arsel Construction ha negato ogni responsabilità sul crollo delle dighe della città di Derna, in Cirenaica, la regione della Libia orientale colpita dal devastante ciclone sub-tropicale “Daniel” la notte tra il 10 e l’11 settembre scorsi. Lo si apprende dal sito web di Arsel, dove si legge che il progetto di rifacimento e manutenzione delle dighe di Derna e Abu Mansour - e la costruzione di una terza diga non specificata – era iniziato il 28 novembre 2007 e concluso il 28 novembre 2012. Tuttavia, ieri, il premier del Governo di unità nazionale (Gun, l’esecutivo libico riconosciuto dall’Onu con sede a Tripoli), Abdulhamid Dabaiba, aveva affermato che i contratti per la manutenzione delle dighe di Abu Mansour e Wadi Derna, crollate a seguito del passaggio del ciclone “Daniel” nella Libia nord-orientale, non sono stati rispettati nonostante lo stanziamento di decine di milioni di dinari. (segue) (Res)