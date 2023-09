Libia: società turca Arsel nega responsabilità su crollo dighe Derna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società turca Arsel aveva già iniziato i lavori sul sito, ma il cantiere si è fermato apparentemente per la mancanza di fondi. Anche secondo quanto scritto da Jalel Harchaoui, ricercatore specializzato in Libia, su X (piattaforma precedentemente nota come Twitter), il progetto di Arsel non era stato terminato nel 2012. Da parte sua, il vicesindaco di Derna, Ahmed Madroud, ha dichiarato all’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” che le dighe della città colpite dal ciclone “non sono state sottoposte a manutenzione dal 2002” e che “le infrastrutture non sono state costruite per resistere agli effetti delle devastanti inondazioni di questa settimana”. (segue) (Res)