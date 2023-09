Libia: società turca Arsel nega responsabilità su crollo dighe Derna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto del 2019 sulle relazioni tra Turchia e Libia, redatto dal centro di ricerca dell’emittente turca “Trt World”, quando nel 2011 era iniziata la rivolta contro il regime di Muammar Gheddafi, “il 12 per cento dei contratti di costruzione che le imprese turche detenevano all'estero, per un valore complessivo di 2,46 miliardi di dollari, era in Libia. Tuttavia, i cantieri di alcuni di questi progetti erano stati gravemente danneggiati dalle incursioni durante le rivolte o erano stati sospesi a causa dei problemi finanziari della Libia”. In particolare, secondo il rapporto, in città come Tripoli, Bengasi e Derna, 14 dei 24 cantieri, gestiti da appaltatori turchi, erano stati gravemente danneggiati nel 2011. Secondo una dichiarazione del presidente del Consiglio d'affari Turchia-Libia, Muzaffer Aksoy, rilasciata a “Trt World”, “poiché molti di questi progetti erano in fase di completamento, le aziende turche avevano dovuto lasciare il Paese senza riscuotere i loro crediti”, lasciando in Libia anche “attrezzature per un valore di 500 milioni di dollari”. (segue) (Res)