Russia: dacia di Stalin messa all'asta, prezzo di partenza fissato a 3,9 milioni di euro

- La dacia (casa di campagna) dell'ex leader dell'Unione Sovietica Iosif Stalin, situata nella regione di Mosca, è stata messa oggi all'asta. Come ha riferito il quotidiano online "Podmoskovje segodnya", la base d'asta per la residenza è stata fissata a 403,49 milioni di rubli (circa 3,9 milioni di euro). La tenuta si trova nel distretto di Mytishchi, a nord-est di Mosca. La residenza venne costruita da privati nel 1908, per poi venire trasferita sotto la proprietà statale nei primi anni '30 del Novecento. Stalin vi si stabilì nel periodo tra il 1932 e il 1934. La dacia rientra nel patrimonio culturale di importanza regionale e il vincitore dell'asta sarà responsabile dei lavori per preservarne l'integrità. La residenza di campagna occupa un terreno di 38 ettari con un parco di tigli e alcuni edifici amministrativi. Le domande per partecipare all'asta saranno accettate fino alla fine di ottobre. (Rum)