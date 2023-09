Ue: Ucraina introdurrà misure per limitare eccesso esportazioni di grano verso mercati europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha analizzato i dati relativi all'impatto delle esportazioni di quattro categorie di prodotti agricoli sul mercato dell'Ue. Si è concluso che, grazie al lavoro della piattaforma di coordinamento e alle misure temporanee introdotte il 2 maggio 2023, le distorsioni del mercato nei 5 Stati membri confinanti con l'Ucraina sono scomparse. L'atteggiamento costruttivo di tutti i partecipanti alla piattaforma ha contribuito a risolvere problemi concreti e ha assicurato che le esportazioni verso i paesi terzi al di fuori dell'UE fluissero e addirittura aumentassero. Di conseguenza, è stato convenuto che le misure esistenti scadranno oggi. L’Ucraina ha accettato di introdurre eventuali misure legali (incluso, ad esempio, un sistema di licenze di esportazione) entro 30 giorni per evitare ondate di forniture di grano. Fino ad allora, a partire dal 16 settembre 2023 l'Ucraina dovrà attuare misure efficaci per controllare l'esportazione di quattro gruppi di merci al fine di prevenire eventuali distorsioni del mercato negli Stati membri confinanti. L'Ucraina presenterà un piano d'azione alla piattaforma entro la chiusura delle attività di lunedì 18 settembre 2023. La Commissione Europea e l'Ucraina monitoreranno la situazione tramite la piattaforma per poter reagire a eventuali situazioni impreviste. La Commissione europea si asterrà inoltre dall’imporre qualsiasi restrizione finché le misure efficaci da parte dell’Ucraina saranno in atto e pienamente operative. (Beb)