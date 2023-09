Libia: Mezzaluna rossa, bilancio vittime ciclone “Daniel” sale a 11.300 morti a Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime nella città di Derna, in Cirenaica, regionale orientale della Libia, è salito a 11.300 morti e 10.000 dispersi, a causa del passaggio del ciclone sub-tropicale "Daniel" nella notte tra il 10 e l'11 settembre. Lo ha annunciato la Mezzaluna rossa libica, spiegando che sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Da parte sua, il Governo libico di stabilità nazionale (Gsn), l’esecutivo libico al potere nell’est e non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha fatto sapere che i morti accertati sono 8.300. Jalel Harchaoui, ricercatore specializzato in Libia, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che i morti potrebbero superare i 15 mila.(Lit)