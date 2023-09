Ue: Occhiuto (Calabria), misura contro porti europei è delirante, governo difenda Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Una delirante misura della Commissione europea, al momento prevista nel pacchetto 'Fit for 55', se fosse approvata così come concepita e senza modifiche rischia di far perdere competitività e importanti quote di mercato al porto di Gioia Tauro a partire dal 2024". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria. "L’Unione europea, con l’obiettivo di abbattere le emissioni, ha deciso - spiega - di introdurre una tassa che colpirebbe le grandi navi porta container qualora queste scegliessero, come avviene oggi, di fare scalo nei porti europei che si affacciano sul Mediterraneo prima di raggiungere i grandi porti del nord Europa o quelli americani: la tassa verrebbe pagata al 100 per cento nella tratta tra due porti Ue, al 50 per cento se uno dei due porti (di provenienza o di approdo) è extra Ue, mentre non esisterebbe per una navigazione tra due porti extra Ue: una nave proveniente dall’India e diretta in Usa pagherebbe zero euro se decidesse di fare scalo in un porto nordafricano". (segue) (Com)