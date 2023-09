Strage Ustica: Pellegrini (M5s), governo garantisca accesso a documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento cinque stelle, attraverso un'interrogazione parlamentare a mia prima firma appena depositata alla Camera, torna a chiedere al governo chiarezza sulla effettivo accesso ai documenti ufficiali utili a far luce sulla strage di Ustica". Lo dichiara il deputato Marco Pellegrini, capogruppo M5s nella commissione Difesa di Montecitorio, primo firmatario dell'interrogazione parlamentare. "Di recente la presidente del Consiglio Meloni ha affermato che non esistono documenti secretati che riguardano la strage di Ustica. Ma, come sembra emergere da recenti inchieste giornalistiche, di fatto l'accesso agli archivi del ministero dei Trasporti continua ad essere negato al Comitato consultivo delle attività di versamento all'archivio centrale dello Stato. Per questo, chiediamo alla Presidente Meloni, al ministro Salvini e al ministro della Difesa Crosetto di dare spiegazioni in proposito e di attivarsi per garantire l'accesso a tutta la documentazione", conclude.(Rin)