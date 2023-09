Russia: fonti ucraine, leader ceceno Kadyrov sarebbe in coma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader ceceno Ramzan Kadyrov si troverebbe da alcuni giorni in coma. Lo ha affermato il quotidiano online ucraino "Obozrevatel", citando le proprie fonti nella diaspora cecena. Secondo "Obozrevatel", Kadyrov dovrebbe essere portato all'estero per le cure, possibilmente negli Emirati Arabi Uniti, perché i medici di Mosca non sono stati capaci di aiutarlo. Il rappresentante dell'intelligence ucraina Andriy Yusov ha confermato queste informazioni in un'intervista al quotidiano. Stando a Yusov, la condizione del leader ceceno è peggiorata a causa delle malattie di cui Kadyrov soffre da tempo. Le voci secondo cui il capo della Cecenia è gravemente malato circolano da diversi mesi. Nel marzo 2023, citando l'ex vice premier della Cecenia, Akhmad Zakayev, il quotidiano tedesco "Bild" ha affermato che Kadyrov aveva una grave malattia renale. Secondo "Bild", Kadyrov aveva portato un medico dagli Emirati Arabi Uniti in Cecenia perché non si fidava dei medici di Mosca. (Kiu)