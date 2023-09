Roma: Acea e Prefettura siglano 4 protocolli legalità per cantieri delle grandi opere idriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I protocolli hanno come obiettivo quello di potenziare, in un’ottica di prevenzione, la tutela della sicurezza e della legalità per contrastare ogni tentativo di infiltrazione criminale nei cantieri delle opere riguardanti la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema di approvvigionamento idrico della Città metropolitana di Roma. Tali interventi sono co-finanziati con le risorse del Pnrr. Alla firma erano presenti Massimo Sessa, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e Giovanni Salvi, consulente di Acea per la legalità e il contrasto alle infiltrazioni criminali, già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. (segue) (Com)