Roma: Acea e Prefettura siglano 4 protocolli legalità per cantieri delle grandi opere idriche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi accordi, sanciti dalla normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, si collocano, altresì, all’interno del “Protocollo Quadro Nazionale” siglato lo scorso luglio dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dall’Amministratore delegato e Direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo, con l’obiettivo di potenziare, su scala nazionale, la cooperazione in materia di sicurezza pubblica in considerazione dell’impegno di Acea nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali nei prossimi anni. (segue) (Com)