Sardegna: il generale Stefano Messina è il nuovo comandante della Brigata Sassari

- Nuovo comandante per la Brigata Sassari. Si tratta del generale Stefano Messina che sostituisce il parigrado. Giuseppe Bossa. La cerimonia è avvenuto davanti ai soldati schierati in armi nel piazzale d’Istria della caserma “Gonzaga” di Sassari e alle autorità civili e militari. “Sono orgoglioso e fiero di questo prestigiosissimo incarico di comando per il quale sono riconoscente alla Forza Armata. Saluto tutti gli uomini e le donne della Brigata Sassari con i quali torno a lavorare per la terza volta” ha detto il generale Messina. (Rsc)