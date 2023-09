I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: omicidio a Tor Bella Monaca, individuato a Fiuggi 30enne sospettato - Si spingono in Ciociaria le indagine della squadra mobile di Roma per far luce sull’omicidio di Daniele Di Giacomo, il 38enne ucciso ieri a Tor bella Monaca. Gli investigatori erano sulle tracce di un 30enne su cui sono caduti i sospetti. L’uomo si era reso irreperibile ma in mattinata è stato rintracciato a Fiuggi. Gli agenti lo stanno ascoltando. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Al momento risulta soltanto ascoltata come persona informata dei fatti. La pista per l’omicidio resta quella passionale. (segue) (Rer)