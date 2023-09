I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Gualtieri, al Quarticciolo progetto di recupero con Teatro Opera da 5,7 milioni - Ieri è stato votata dalla giunta capitolina "un bellissimo progetto da 5,7 milioni per il Quarticciolo dove faremo una fabbrica del teatro, dove ci sono i capannoni abbandonati del Teatro dell’Opera e edifici che saranno adibiti non solo per i laboratori del Teatro dell’Opera". Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una intervista alla trasmissione radiofonica "Gli inascoltabili" su Radio Roma Sound, in riferimento al quartiere in cui, nei giorni scorsi, si sono verificati più episodi di cronaca, prima una violenta rissa in strada e poi il pestaggio di un uomo che aveva derubato un'anziana. "In questo modo - ha aggiunto - potremo portare nella zona anche una professionalità che poi può indirizzare tanti giovani, potremo anche per avere il Fab Lab, creare luoghi di aggregazione, avere un polo sociale ma anche imprenditoriale, perché dobbiamo strappare a quel destino tanti ragazzi e portarli a scuola e poi trovare loro un lavoro, un’occupazione. Questa è la sfida delle periferie, è un insieme di problemi, non è mai un unico problema, un’unica soluzione. Serve un insieme di azioni politiche e amministrative”. (segue) (Rer)