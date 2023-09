I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: banda di giovanissimi spacciatori a Grottaferrata, richieste di condanna per i capi - Spacciavano droga e pestavano a sangue gli spacciatori minorenni inaffidabili e i consumatori che non onoravano i debiti. La banda di giovanissimi operante tra Grottaferrata e Frascati è stata disarticolata delle forze dell’ordine in una indagine coordinata dalla procura di Velletri lo scorso marzo. A comporla erano sette persone, tutte arrestate per reati che vanno dallo stalking, alla rapina, alle minacce, fino alla tentata estorsione e allo spaccio di droga. Questa mattina, per i due “leader” del gruppo che hanno scelto il giudizio con rito abbreviato, il procuratore Francesco Brando ha sollecitato una condanna a 5 anni e 10 mesi per Manfredi Morra e a 4 anni e 10 mesi per Federico Conversi. I due sono i 21enni Grottaferrata che, secondo la procura, gestivano lo spaccio con modi risoluti e violenti, e che si muovevano in taxi anche per prelevare le loro vittime e condurle nei lughi dove avveniva il pestaggio. La loro condotta era talmente grave e rilevante – ha detto in aula l’avvocato Loredana Mazzenga, legale di parte civile di una delle vittime - che uno dei giovani pestati non si è voluto costituire parte civile per paura di ritorsioni”. La sentenza è prevista per ottobre quando inizierà il processo con rito ordinario per gli altri 5 appartenenti alla banda. (segue) (Rer)