I fatti del giorno - Roma (4)

- Roma: corse treni cancellate, arriva la navetta ma resta intrappolata tra gli alberi - Si è trasformato in un viaggio della speranza il tragitto dei passeggeri che, dopo decine di corse dei treni cancellate, ieri pomeriggio, finalmente erano riusciti a prendere una navetta sostitutiva. Il mezzo, appena partito dalla stazione ferroviaria La Giustiniana, è rimasto intrappolato tra i rami di un albero, uno dei tanti che da anni attendono di essere sfrondati in via Bassano Romano. E lì, intorno alle 13:30, dopo i disagi della mattinata per arrivare da Cesano e da Viterbo a Roma, è cominciato il calvario dei pendolari diretti alla stazione Tiburtina. L’autista del bus ha provato a disincastrare il mezzo, ma le manovre non sono state sufficienti. A quel punto, con cautela e in sicurezza, sono stati fatti scendere i passeggeri, una decina in tutto. “Li hanno fatti scendere in piazza”, racconta ad "Agenzia Nova" una residente che ieri ha assistito alla scena. Poco dopo, quindi, sono stati contattati i vigili del fuoco e la polizia locale. E con il loro aiuto l’autista della navetta è riuscito a liberare il mezzo dai rami ma ha dovuto effettuare una pericolosa manovra contromano. Le operazioni sono durate quasi due ore. Soltanto dopo il bus ha potuto riprendere la sua corsa. “E i passeggeri sono tornati sulla navetta, anche perché nel frattempo le corse dei treni continuavano ad essere sospese e non erano arrivati altri bus sostitutivi”, spiega la testimone. (segue) (Rer)