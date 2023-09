I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: droga e allacci abusivi a Tor Bella Monaca, un arresto e 9 denunciati - Questa mattina, 100 carabinieri del Gruppo e della compagnia di Frascati con quelli della stazione di Tor Bella Monaca, con unità cinofile del Nucleo carabinieri di Santa Maria di Galeria, un elicottero, unitamente al personale tecnico delle società Acea Ato-2, Areti e Italgas sono entrati in azione nei rispettivi settori di competenza per un controllo straordinario nel quartiere romano di Tor Bella Monaca per arginare ogni forma di illegalità. Decine le perquisizioni eseguite nel corso delle quali, un uomo è stato arrestato e un altro denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 100 grammi di hashish e il sequestro di circa 1000 euro in contanti. (Rer)