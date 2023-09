© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: sessione parlamentare, quattro disegni di legge nel programma “provvisorio” del governo - Il governo indiano ha pubblicato un programma “provvisorio” della sessione parlamentare straordinaria convocata dal 18 al 22 settembre. Nell’ordine del giorno, per il momento, sono stati inseriti quattro disegni di leggi. Due – The Advocates (Amendment) Bill, riguardante l’esercizio della professione legale, e The Press and Registration of Periodicals Bill, sulla registrazione di giornali e periodici – sono già stati approvati dal Consiglio degli Stati, la camera alta, e saranno discussi alla Camera del popolo, quella bassa. Gli altri due, che saranno presentati al Consiglio degli Stati, hanno per oggetto le poste (The Post Office Bill) e la Commissione elettorale: The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill. (segue) (Res)