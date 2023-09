© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Pechino invierà vicepresidente Han Zheng all'Assemblea generale Onu - Sarà il vicepresidente Han Zheng a rappresentare la Cina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite al via a New York il 19 settembre prossimo. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, aggiungendo che Han parteciperà al dibattito, avrà un colloquio con il segretario generale Antonio Guterres e con i relativi presidenti e leader dei Paesi partecipanti all'Assemblea. La decisione d'inviare Han, riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", non ha mancato di sollevare alcune perplessità: di solito il vicepresidente assume infatti mansioni puramente simboliche, tra cui il rappresentare il Paese in cerimonie all'estero o ricevere dignitari stranieri, mentre a partecipare agli appuntamenti multilaterali sono più di frequente il capo dello Stato, Xi Jinping, o il ministro degli Esteri, Wang Yi. Tuttavia, la partenza di Han per gli Usa, riporta la testata, potrebbe servire a preparare un potenziale incontro tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in calendario a San Francisco il prossimo novembre. (segue) (Res)