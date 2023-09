© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: dopo il ministro degli Esteri sparisce anche quello della Difesa - Dopo la misteriosa scomparsa dell’ex ministro degli Esteri Qin Gang, a riaccendere i riflettori sul governo della Cina è la prolungata assenza del ministro della Difesa Li Shangfu, di cui non si hanno notizie da quasi tre settimane. Dal 29 agosto, data in cui ha partecipato a un forum sulla sicurezza con i Paesi africani a Pechino, il generale Li sembra aver fatto perdere le sue tracce: non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, non è apparso sui media di Stato e – secondo alcune indiscrezioni di stampa – avrebbe mancato un importante appuntamento in Vietnam, dove proprio la settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato per rafforzare l’influenza regionale di Washington e il contenimento strategico della Cina. Stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni sulla stampa internazionale, Pechino avrebbe motivato la mancata partecipazione del ministro alla conferenza vietnamita con non meglio precisati “problemi di salute”, chiedendo un rinvio dell’appuntamento. Secondo il quotidiano britannico “Financial Times”, che cita come fonti "tre funzionari statunitensi e due persone a conoscenza di informazioni d'intelligence", a Washington è maturata la convinzione che Li sia stato destituito e che sia stata aperta un’indagine a suo carico per ragioni che restano ancora tutte da chiarire. (segue) (Res)