- Pakistan-Afghanistan: riapre posto di frontiera di Torkham - Il posto di frontiera di Torkham, al confine tra il Pakistan e l’Afghanistan, riapre dopo dieci giorni. Lo riferisce il canale di informazione pachistano “Geo News”, precisando che il valico è già stato riaperto ai pedoni e che il transito dei camion è in via di ripristino, dopo il completamento delle procedure previste. Secondo il quotidiano “Dawn”, tra le parti ci sono stati colloqui nel corso dell’ultima settimana, culminati ieri con un esito positivo. La chiusura temporanea è stata disposta dal Pakistan il 6 settembre, in seguito a una controversia sulla costruzione da parte afgana di strutture lungo il confine. La questione ha provocato un contatto fra truppe, con l’esplosione di colpi di arma da fuoco, episodio seguito da scambi di accuse sulla responsabilità. (segue) (Res)