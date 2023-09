© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud-Usa: a Seul la quarta riunione Esteri-Difesa, focus su Penisola coreana e Indo-Pacifico - Si è tenuto oggi a Seul il quarto incontro annuale delle agenzie di affari esteri e di difesa di Stati Uniti e Corea del Sud, a livello di vice ministri e sottosegretari. Per la Corea del Sud, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, erano presenti il viceministro degli Esteri Chang Hojin e il viceministro della Difesa Shin Beomchul, mentre gli Stati Uniti sono stati rappresentati dal sottosegretario di Stato per il controllo degli armamenti e gli affari di sicurezza internazionale, Bonnie Jenkins, e il sottosegretario alla Difesa, Sasha Baker. Nel corso della riunione si è discusso di questioni strategiche e politiche per rafforzare la deterrenza dell’alleanza nella Penisola coreana e la stabilità nella regione dell’Indo-Pacifico. Entrambe le parti hanno condiviso le loro valutazioni e preoccupazioni circa la retorica e il comportamento minacciosi e irresponsabili della Corea del Nord, compresi i lanci missilistici in corso e la continua ricerca di programmi destabilizzanti e illeciti di armi di distruzione di massa e missili balistici. I partecipanti hanno riaffermato l’impegno di entrambe le nazioni a utilizzare tutte le leve disponibili – compresi gli strumenti diplomatici, informativi, militari ed economici – per rafforzare la deterrenza e rafforzare l’impegno di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti della Repubblica di Corea. (Res)