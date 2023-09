Ucraina-Germania: sindaco Kiev Klitschko incontra ministro Difesa Pistorius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata



- Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, si è incontrato oggi con il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine della Conferenza di pace della Westfalia che si tiene oggi a Munster, in Germania. E' quanto ha scritto lo stesso Klitschko su Telegram. "Insieme al ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e ad altri politici tedeschi e dell'Ue partecipano alla Conferenza di pace di Westfalia (...) discuteremo il ruolo importante dell'Ucraina nei cambiamenti geopolitici, i prerequisiti per la pace per la quale l'Ucraina sta combattendo e il ruolo della Germania e dell'Europa in questo sostegno", ha affermato Klitschko. Secondo il sindaco ucraino, Pistorius ha detto che la Germania continuerà ad aiutare l'Ucraina. "Boris Pistorius ha sottolineato che il sostegno alla lotta Ucraina continuerà, perché la Germania capisce che gli ucraini stanno eroicamente proteggendo non solo la loro terra, ma anche la pace in tutta Europa", ha scritto Klitschko. (Kiu)