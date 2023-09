Migranti: Tajani, Ue dovrebbe ripensare a nuova operazione Sophia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa dovrebbe ripensare a una nuova operazione Sophia. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a margine della seconda giornata del Forum Risorsa Mare, rilanciando l’opportunità di un’operazione militare europea di sicurezza marittima nel Mediterraneo. “Penso che l’Europa dovrebbe ripensare a una nuova operazione Sophia che nei vari gradi di azione prevedeva fermezza nei confronti dei migranti irregolari”, ha affermato il ministro. “Siamo convinti sostenitori del Memorandum che è stato sottoscritto dall’Ue con la Tunisia, ci auguriamo che possa essere applicato per intero per cercare di affrontare e risolvere almeno in questo momento la grande fuga che c’è attraverso il porto di Sfax dall’Africa. Abbiamo risolto il problema in Libia, da dove partono sempre meno migranti, oggi si è aperto il porto di Sfax e domani se ne aprirà un altro. Se non si risolve il problema alla radice, avremo periodiche ondate che non siamo in grado di sopportare”, ha concluso Tajani. (Frt)