Veneto: Zaia, con Regione completamente digitalizzata diventeremo modello di sviluppo nazionale

- Un Veneto completamente digitalizzato diventerà un modello di sviluppo nazionale. Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, si prepara ad accogliere il 25 e il 26 settembre 2023 alla sede dell'H-farm, a Ca' Tron in provincia di Treviso, gli "Stati generali della fibra ottica". "Puntiamo ad essere un esempio virtuoso, al centro dell'agenda nazionale, su un tema di grandissima attualità e prioritario per lo sviluppo del Paese: le infrastrutture digitali - afferma Zaia -. La fibra ottica è l'autostrada digitale sotto le nostre città, è l'infrastruttura che ci fa viaggiare veloci nelle nostre abitazioni e nei luoghi di lavoro. A Treviso dialogheremo sulle potenzialità e l'utilizzo delle reti veloci, sui trend e sugli sviluppi futuri che ci attendono sul fronte dell'utilizzo della fibra ottica. Sarà a tutti gli effetti - conclude - un grande evento di confronto in cui condivideremo soluzioni innovative per favorire lo sviluppo del Paese, sfruttando anche la fondamentale leva dei fondi del Pnrr e della programmazione europea". (Rev)