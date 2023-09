Mare: Musumeci, proporrò modifica art.119 Costituzione per sua tutela e valorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica tutela e valorizza il mare. È questa la frase che il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, proporrà di inserire all’articolo 119 della Costituzione, già nella prossima seduta del Consiglio dei ministri. “Inseriremo un emendamento che dica con assoluta sintesi che la Repubblica tutela e valorizza il mare, perché la Costituzione italiana non fa alcun riferimento al mare”, ha detto Musumeci, concludendo a Trieste la due giorni del Forum Risorsa Mare. “È la conferma di quanto in Italia sia prevalente una cultura terragna rispetto a una cultura marittima, che a cominciare dalle scuole elementari questo governo intende promuovere e facilitare”, ha spiegato Musumeci. “Il mare è stato elemento trascurato negli ultimi 80 anni, per una serie di ragioni anche geo-economiche, per il policentrismo dell’Europa continentale che si è preoccupata di guardare verso il Baltico e i Paesi dell’Est, lasciando il Mediterraneo inizialmente al suo destino e poi al protagonismo di altre potenze economiche e politiche. Quando era un mare di frontiera che divideva due mondi l’Europa preferiva guardare altrove. Oggi – ha concluso - abbiamo il dovere di promuovere un nuovo approccio culturale con il mare, che può diventare il nuovo motore di crescita della nazione”. (Frt)