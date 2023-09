Ucraina: Usa verso l’approvazione della fornitura di missili Atacms a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno valutando la possibilità di approvare la fornitura di missili Atacms all’Ucraina, in autunno, nel quadro della guerra con la Russia. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’amministrazione Biden sta considerando questa possibilità per sostenere la controffensiva ucraina contro le forze di Mosca, che sta procedendo a rilento. Le autorità di Kiev hanno chiesto da tempo agli Stati Uniti di inviare gli Atacms, missili tattici superficie-superficie che sarebbero in grado di colpire obiettivi ben oltre la linea di difesa dei russi. L’amministrazione Biden, in ogni caso, deve ancora approvare un eventuale trasferimento. Durante una call con i giornalisti, domenica scorsa, il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer si è limitato a dire che gli Stati Uniti “sono disposti a fornire all’Ucraina tutti gli strumenti necessari per avere successo sul campo: prenderemo le nostre decisioni in base all’evolversi della situazione”. (Was)