Veneto: Zaia, allargamento casello autostradale San Donà di Piave tappa importante

- Oggi sono stati consegnati all'impresa i lavori per l'allargamento del casello autostradale di San Donà di Piave. "È una tappa importante per l'allargamento dell'A4 - ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto -. Sono stati consegnati oggi all'impresa i lavori per l'allargamento del casello Autostradale di San Donà di Piave, ultimati i quali potremo dire 'basta' alle lunghe code in uscita dal casello autostradale verso le località balneari e i poli commerciali. I lavori dovranno essere conclusi entro un anno, consentendo, poi, di adeguare l'infrastruttura al traffico odierno e sgravando anche le strade adiacenti dagli incolonnamenti di mezzi, soprattutto nelle giornate di esodo verso le località marittime o verso gli importanti poli commerciali della zona. Ma voglio soprattutto far presente che l'ampliamento di questa uscita autostradale rappresenta uno dei passaggi obbligati per arrivare a concludere l'allargamento dell'autostrada A4 fra San Donà e Portogruaro - ha sottolineato Zaia - in quello che rappresenta una vera e propria strozzatura fra i tratti già compiuti. Un problema per i flussi di traffico, ma ancor prima per la sicurezza stradale. Ricordo le numerose vittime, i feriti, i ripetuti blocchi del traffico in quest'arteria così fondamentale per il Nordest, ma progettata a suo tempo con capacità inadeguata. Ringrazio tutti coloro, a partire dal commissario Fedriga e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si stanno impegnando per arrivare alla conclusione dei lavori". (Rev)